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Артем Кузелев

Хлое Севиньи – лицо новой линейки Proenza Schouler

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  • 30 Октября 201722:29
Сюжеты: Proenza Schouler, Chloe Sevigny

Запущенный недавно Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу бренд выбрал знаменитую икону стиля в качестве лица первой коллекции.

Итак, на днях стало известно, что дебютную коллекцию марки White Label в рекламе будет представлять Хлое Севиньи. Актриса, режиссер, продюсер, художник по костюмам и современная икона стиля уже снялась в первом кампейне новой линии создателей Proenza Schouler. В продаже коллекция, многие вещи которой созданы из денима, появится 6 ноября 2017 года. 

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