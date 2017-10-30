Хлое Севиньи – лицо новой линейки Proenza Schouler

Запущенный недавно Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу бренд выбрал знаменитую икону стиля в качестве лица первой коллекции.

Итак, на днях стало известно, что дебютную коллекцию марки White Label в рекламе будет представлять Хлое Севиньи. Актриса, режиссер, продюсер, художник по костюмам и современная икона стиля уже снялась в первом кампейне новой линии создателей Proenza Schouler. В продаже коллекция, многие вещи которой созданы из денима, появится 6 ноября 2017 года.