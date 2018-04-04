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Артем Кузелев

Хлоэ Севиньи распродает гардероб

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  • 04 Апреля 201811:49
Сюжеты: Chloe Sevigny

Икона стиля объявила благотворительный аукцион своих вещей.

На протяжении многих лет американская актриса, модель и икона стиля очаровывала своими классными образами. Теперь любая девушка может позволить себе одеться точно так же, как Хлоэ. Достаточно зайти на сайт The RealReal и ознакомиться с коллекцией личной одежды, которую звезда выставила на продажу.

В своем Instagram Севиньи опубликовала пост с призывом «Купите мой гардероб». Вырученные с аукциона деньги актриса обещает отправить в благотворительные фонды. Многие вещи уже раскуплены, но здесь по-прежнему можно по сходной цене найти варианты от Gucci, Proenza Schouler, Rodarte и даже одна из моделей сумок от коллаборации Louis Vuitton x Jeff Koons. Начинаются цены от 46 фунтов стерлингов.

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