Хлое Севиньи стала музой Vestiaire Collective

Актриса и икона стиля обзавелась собственным разделом на сайте Vestiaire Collective, где представляет рекомендации по выбору винтажной одежды.

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Основанный в Париже в 2009 году, онлайн-магазин винтажной одежды и аксессуаров Vestiaire Collective сегодня насчитывает более 600 тысяч наименований. На этой неделе на сайте появился новый раздел, в котором большая поклонница ретро и моды прошлых лет Хлое Севиньи дает свои рекомендации. Актриса выступила в роли музы Vestiaire Collective и приняла участие в рекламной съемке проекта.

Как признается сама Хлое, ее любовь к винтажу началась еще в детстве, когда она с мамой ходила по магазинам подержанных вещей. На данный момент в специальном разделе сайта представлено 15 образов, составленных актрисой. Среди выбранных марок Maison Martin Margiela, Prada, Yves Saint Laurent и Hermes. Стоимость каждого предмета варьируется от 70 до 2100 евро.