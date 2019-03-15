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Артем Кузелев

Хлое Севиньи стала редактором Farfetch

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  • 15 Марта 201910:01
Сюжеты: Chloe Sevigny

Онлайн-платформа объявила о запуске нового проекта, кураторами которого станут сразу несколько знаменитостей.

Люксовая онлайн-платформа запустила новый редакционный проект Farfetch Communities. Инициатива предполагает создание редакционного контента, причем займутся им сразу несколько знаменитостей. Первыми приглашенными редакторами стали актриса Хлое Севиньи, актер и рэпер Риз Ахмед, модель и активистка Адвоа Абоа, художник Блонди Маккой и певец Мозес Самни. В руководстве Farfetch подчеркнули, что онлайн-платформа старается не придерживаться одного тренда или эстетики, а помогает каждому найти персональный способ самовыражения. Для этого и создана новая команда, состав которой в будущем будет меняться.

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