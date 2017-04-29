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Артем Кузелев

Хлое Севиньи в каверстори The Edit. Апрель, 2017

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  • 29 Апреля 201712:58
Сюжеты: The Edit, Chloe Sevigny

Американская актриса, режиссер, продюсер, художник по костюмам, дизайнер и икона стиля стала главной героиней апрельского номера журнала The Edit.

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  • The Edit. Апрель, 2017

На этот год в расписании Хлое Севиньи значится сразу восемь кинопремьер. В  последнее время девушка активно снимается для большого экрана и в арт-хаусе,а  также с завидным постоянством появляется в модных фотосессиях. Похоже, Хлое решила вернуть себе титул «самой классной девочки в мире», которым на заре карьеры ее наградил журнал The New Yorker. Для апрельского выпуска The Edit снимала Севиньи фотограф Елена Емчук.

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