Хлое Севиньи в каверстори The Edit. Апрель, 2017

Американская актриса, режиссер, продюсер, художник по костюмам, дизайнер и икона стиля стала главной героиней апрельского номера журнала The Edit.

На этот год в расписании Хлое Севиньи значится сразу восемь кинопремьер. В последнее время девушка активно снимается для большого экрана и в арт-хаусе,а также с завидным постоянством появляется в модных фотосессиях. Похоже, Хлое решила вернуть себе титул «самой классной девочки в мире», которым на заре карьеры ее наградил журнал The New Yorker. Для апрельского выпуска The Edit снимала Севиньи фотограф Елена Емчук.