Хлое Севиньи в каверстори Vogue Ukraine. Август, 2017

Последний летний номер украинская редакция Vogue традиционно посвятила искусству и современной культуре.

1 / 9 Vogue Ukraine. Август, 2017

















Арт-номер украинского Vogue вышел с запоминающейся обложкой, героиней которой стала Хлое Севиньи. Американская актриса и икона стиля позировала перед объективом культовой фотохудожницы Нан Голдинг. Хлое примерила винтажные наряды, а также украшения ювелирного дома Bulgari. Кроме того, под обложкой можно найти спецпроект о кураторах главных выставочных площадок Украины и подробный рассказ о том, за кем из современных художников нужно следить.