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Артем Кузелев

Хлое Севиньи в каверстори Vogue Ukraine. Август, 2017

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  • 24 Июля 201712:22
Сюжеты: Chloe Sevigny, Vogue

Последний летний номер украинская редакция Vogue традиционно посвятила искусству и современной культуре.

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  • Vogue Ukraine. Август, 2017

Арт-номер украинского Vogue вышел с запоминающейся обложкой, героиней которой стала Хлое Севиньи. Американская актриса и икона стиля позировала перед объективом культовой фотохудожницы Нан Голдинг. Хлое примерила винтажные наряды, а также украшения ювелирного дома Bulgari. Кроме того, под обложкой можно найти спецпроект о кураторах главных выставочных площадок Украины и подробный рассказ о том, за кем из современных художников нужно следить.

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