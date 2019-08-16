Хлое Севиньи выпустила собственный парфюм

Актриса и икона стиля представила аромат с турецкой розой, пионом и жимолостью, разработанный совместно с маркой Regime des Fleurs.

Все, за что берется Хлое Севиньи, получается по-настоящему классным. Недавно актриса стала соавтором нового аромата от парфюмерного бренда Regime des Fleurs из Лос-Анджелеса. Букет Little Flower составлен из нот черного чая, пиона, черной смородины, помело, жимолости и турецкой розы. Хлое также стала лицом парфюма и уже представила первые снимки рекламной кампании, созданные фотографами Инез и Винудхом.

В продажу Little Flower поступит 21 августа во флаконах объемом 100 мл по цене 205 долларов.