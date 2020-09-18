H&M Home выпустил новую коллекцию предметов для дома

В совместную коллекцию H&M Home и Британского музея вошли чайный сервиз, вазы, текстиль и ароматические свечи. Предметы украшены принтами по мотивам работ британской художницы XVIII века Мэри Делани. Коллекция уже поступила в продажу.

«Когда мы начали изучать работы, которые хранятся в Британском музее, наше внимание сразу же привлекли потрясающие бумажные мозаики Мэри Делани. Их черный фон раскрывает нежную насыщенность цветов и невероятную тонкость ручной работы. Поэтичные и загадочные работы Делани актуальны и сегодня, и благодаря этому сотрудничеству, они прекрасно смотрятся в любом современном интерьере», – отметил Гийом Вайан, дизайнер H&M Home.