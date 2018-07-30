H&M – один из лучших работодателей для женщин

Журнал Forbes и маркетинговая компания Statista опубликовали рейтинг компаний, которые предоставляют самые лучшие условия труда для женщин.

В ходе исследования специалисты анонимно опросили 40 000 американцев, среди которых 25 000 женщин из компаний, имеющих в штате не менее тысячи сотрудников. Участники должны были оценить компании, в которых они трудятся, по нескольким критериям: условия труда, гендерное разнообразие, вероятность того, что они посоветуют организацию другим людям и т.д. Женщин, в том числе, опрашивали на счет декрета, дискриминации и справедливости в размере оплаты труда. Кроме того, исследователи учитывали наличие женщин в топ-менеджменте в компаний. В итоге был составлен рейтинг из 300 организаций, получивших наивысшие оценки.

По результатам первая тройка выглядит так: финансовая компания Principal Financial Group, медицинская компания Penn Medicine и производитель открыток, сувениров и канцелярской продукции Hallmark Cards. Среди производителей одежды, обуви и спортивных товаров лучшим работодателем для женщин признан шведский гигант H&M (23 строчка в общем рейтинге). На 26 позиции расположился производитель одежды для серфинга и скейтбординга Tilly’s, на 37 – Levi Strauss & Co., на 47 – Michael Kors Holdings, на 66 – Gap.

Также стоит отметить, что обладателем 96 места стал такой важный игрок модной индустрии как издательский холдинг Conde Nast. У конгломерата LVMH 114 позиция, у группы PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein) – 187, у Nike – 205, у холдинга Tapestry (Coach, Kate spade New York и Stuart Weitzman) – 276.