Хочу новую шубку

Ничто так не украшает мужчину, как небрежно наброшенная им на женские плечики шуба. Бесспорно, каждая женщина уникальна, но всех их объединяет желание иметь хотя бы одну шубу в своем гардеробе. Она согревает женщине не только тело, но и душу. Наличие шубы – это женский природный инстинкт. А с природой не поспоришь. Женщина хочет и утром, и вечером, и ночью. И, речь идет вовсе не о мужчине, а о шубе! Согласно, проведенному недавно опросу, 60 процентов русских женщин обожают зиму, а вот 40% - не любят. Самое интересное, что у этих 40% «несчастных» просто нет шубы из натурального меха. Мужчины, где вы? Женщины, глядя на дам, у которых нет ни одной шубки, сразу же присваивают им звание «неудачниц». В двадцать первом веке, чтобы иметь право называть себя «настоящим мужиком» помимо дома, дерева и сына в обязательном порядке необходимо купить жене шубу. Вот такие времена. Выбирая шубку для своей любимой, сильная половина человечества должна помнить народный афоризм:

«Лицо мужа – это шуба жены». Совсем скоро наступит замечательный весенний праздник – Восьмое марта. Купите своим любимым шубы

Лучшего подарка вам просто не найти. Ведь даже бриллианты меркнут на фоне искрящегося всеми цветами радуги натурального меха. Кстати, именно в начале весны натуральные шубки можно приобрести по самой демократичной цене. Зачем шуба весной? Поверьте, любая женщина обрадуется такому подарку даже в сорокоградусную жару.

А теперь несколько советов мужчинам от стилистов:

В подарок брюнеткам стилисты рекомендуют приобретать светлые меха. На брюнетках будет прекрасно смотреться шубка из голубой норки или серой шиншиллы.

Дамам со жгуче-черными волосами подойдет мех темно-коричневого цвета.

Блондинкам предпочтительней приобретать шубы жемчужных тонов или светло- коричневых оттенков. Только два меха, по утверждению стилистов, являются универсальными – соболь и овчина. Эти меха подойдут любой женщине.

Ну что ж, дорогие мужчины, удачных вам покупок!