Хочу шубу!

Каждая представительница прекрасного пола – уникальна. И все же есть одно желание, которое всех их объединяет. Это желание иметь в своем гардеробе норковую шубу. По мнению большинства женщин, норковая шубка сочетает в себе красоту, тепло, стиль, моду, и, конечно же, статус. Безусловно, стоит качественная норка недешево, но она того стоит! Меховые изделия из норки очень приятные на ощупь, мягкие и шелковистые. Податливость меха позволяет модельерам создавать самые разные фасоны и модели. Сегодня в продаже имеются короткие и длинные шубы, струящиеся полушубки, элегантные приталенные модели с капюшонами.

В ассортименте изделия из цельных шкурок и кусочков, модные шубы и полушубки из стриженной и выщипанной норки. Поражает воображение и разнообразие цветовой гаммы. Кстати, следует отметить, что мех норки после окраски прекрасно сохраняет свою структуру и качество. Норка при правильном уходе не теряет своего лоска 6-10 лет. Норковые шубы прекрасно сохраняют тепло, они практичные и легкие. К сожалению, на отечественном рынке в последнее время все чаще можно встретить подделки и некачественные изделия. Поэтому мы рекомендуем норковую шубу купить в Крокус Экспо. В каталоге этого мехового салона представлены модели от самых известных производителей. Кроме классической шубы в салоне можно приобрести аристократическое манто или стильную норковую пелерину. В продаже имеются комбинированные модели с деталями из лайки и замши. Вниманию потребителей предлагаются изделия из североамериканской, канадской, российской и скандинавской норки.

Не за горами Новый год и Рождество. Дорогие мужчины, если вы все еще не решили, что положить под елочку своим женщинам – купите им норковую шубку! Поверьте, даже самые избалованные дамы оценят ваш подарок по достоинству.

У вашей любимой уже есть шуба? Но, как говорят представительницы прекрасной половины человечества - шуб много не бывает!