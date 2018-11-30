Холдинг Conde Nast объединяет отделения

Издательский дом объявил о намерении объединить американское и международное отделения.

Руководство издательского гиганта Conde Nast объявило о масштабной реструктуризации. Холдинг объединит американское и международные отделения, за чем последуют и кадровые перетсановки. В данный момент компания прощается с генеральным директором Бобом Сауэрбергом, а за главой Conde Nast International Джонатаном Ньюхаусом останется лишь пост председателя совета директоров. Руководством же новой структуры займется глобальный директор, кандидатуру на пост которого сейчас активно ищут. Окончательно все процессы будут реализованы в ближайшие 3-6 месяцев.