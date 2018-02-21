Холдинг Conde Nast осваивает соцсети

Издательский дом анонсировал запуск нового проекта, который получил название LISA.

Итальянское отделение холдинга Conde Nast запускает новый проект LISA (Love, Inspire, Share, Advis). Инициатива носит абсолютно бесплатный характер и адресована пользователям социальных сетей Spotify, Instagram и Facebook. Вероятно, позже к списку добавятся Snapchat и Musical.ly. Исполнительный директор Conde Nast Italia Феделе Усай рассказал: «Для нас очевидно, что поздние миллениалы и представители поколения Z — это не только клиенты. Они сильно и решительно влияют на бэби-бумеров. Мы должны понимать это и присутствовать в их каналах коммуникации».

В разработке и запуске LISA участие группа из семи райтеров и редакторов в возрасте 23-25 лет. Именно они будут влиять на контент-составляющую проекта. По планам, это будет первое глобальное социальное медиа в сегменте люкс.