Холдинг Conde Nast откажется от пластика

Американский издательский гигант взял на себя обязательства Хартии ООН по устойчивому развитию.

Согласно подписанным документам, например, все подразделения издательского дома будут вести поиск экологичных альтернатив для пластиковой упаковки журналов. Проект будет осуществляться совместно с Фондом Эллен Макартур. Одна из глобальных целей компании – к 2025 году сделать все свои структуры максимально экологичными. Сообщается, что в 2019 году больше половины организаций Conde Nast начали поэтапно отказываться от пластиковой упаковки, которая не подлежит вторичной переработке. В ООН подчеркивают, что издательский холдинг – первый представитель сегмента СМИ, вставший на путь таких изменений.