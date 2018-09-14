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Артем Кузелев

Холдинг Conde Nast перезапускает греческий Vogue

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  • 14 Сентября 201815:16
Сюжеты: Vogue

В то время, как печатные версии других изданий закрываются одна за другой, гигант решил перезапустить греческую версию журнала Vogue Hellas.

Руководство издательского холдинга Conde Nast объявило о намерении реанимировать греческую версию Vogue – Vogue Hellas. Журнал существовал с 2000 по 2012 год, но затем прекратил выпуски. Сообщается, что первый номер перезапущенного издания увидит свет будущей весной, в это же время будет запущен его новый сайт. На пост главного редактора Vogue Hellas была приглашена 29-летняя Талейя Карафиллидо, которая станет самым молодым главным редактором в холдинге.

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