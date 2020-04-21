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Артем Кузелев

Холдинг Conde Nast сокращает зарплаты и количество сотрудников

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  • 21 Апреля 202012:07
Сюжеты: Covid19

На минувшей неделе шесть тысяч сотрудников американского подразделения издательства были проинформированы о сокращении зарплат и возможном сокращении штата.

Сотрудникам издательского холдинга, получающим 100 000 долларов в год, зарплату урежут на 10-20% на пять месяцев. Топ-менеджменту и Анне Винтур в том числе – в этот же срок будут платить на 20% меньше. Генеральный исполнительный директор Conde Nast Роджер Линч сам себе сократит зарплату на 50%. Таких же сокращений стоит ожидать членам совета директоров.

Кроме того, в холдинге предупредили, что в мае возможно и сокращение штата. В данный момент издательский гигант уже заморозил открытые вакансии.

 
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