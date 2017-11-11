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Артем Кузелев

Холдинг Conde Nast закрывает еще один журнал

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  • 11 Ноября 201723:05

Издательский гигант продолжает сокращать свой портфель: на этот раз было объявлено о закрытии журнала Teen Vogue.

Руководство Conde Nast объявило о ликвидации печатной версии Teen Vogue. Теперь журнал будет иметь только онлайн-версию. Новость сообщил портал WWD, который также добавил, что такие флагманы, как GQ, Glamour, Allure и Architectural Digest перейдут с 12 номеров в год на 11, а W и Conde Nast Traveler – с 10 на 8. Также была подтверждена информация о сокращении 80 человек и оптимизации бюджетов изданий.

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