Холдинг Conde Nast закрывает еще один журнал

Издательский гигант продолжает сокращать свой портфель: на этот раз было объявлено о закрытии журнала Teen Vogue.

Руководство Conde Nast объявило о ликвидации печатной версии Teen Vogue. Теперь журнал будет иметь только онлайн-версию. Новость сообщил портал WWD, который также добавил, что такие флагманы, как GQ, Glamour, Allure и Architectural Digest перейдут с 12 номеров в год на 11, а W и Conde Nast Traveler – с 10 на 8. Также была подтверждена информация о сокращении 80 человек и оптимизации бюджетов изданий.