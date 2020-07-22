Холдинг Conde Nast запускает Vogue Scandinavia

Издательский гигант сообщил о запуске 28 – скандинавской – версии Vogue.

Главным редактором Vogue Scandinavia стала бывший главред модного журнала Damernas Värld Мартина Боннье. Редакция разместится в Стокгольме, издание будет ориентироваться на рынок Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Первый выпуск увидит свет весной 2021 года. В официальном релизе говорится, что и бумажная и онлайн-версии журнал будут выходить на английском языке.

«Вот уже несколько лет скандинавский дизайн и уникальная культура региона являются источником вдохновения для людей во всем мире, – рассказал Вольфганг Блау, главный операционный директор и президент International Conde Nast. – Vogue выйдет на рынок, чтобы возвысить лучшее из скандинавской моды во главе с редактором Мартиной Боннье. На протяжении всей своей карьеры Мартина была ведущим голосом отрасли, и я с гордостью приветствую ее в команде».