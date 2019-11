Холдинг Gap Inc. покинул генеральный директор Арт Пек

Арт Пек работал в американской группе компаний с 2005 года, а последние четыре года возглавлял ее.

О неожиданном расставании с генеральным директором марка Gap сообщила на днях. Теперь место Арта Пека займет председатель совета директоров Роберт Дж. Фишер. Известно, что топ-менеджер – наследник семьи, основавшей группу, в которую входят марки Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, Janie and Jack и Hill City. В официальном релизе компании приводятся слова Фишера: «От имени всех членов совета я хотел бы поблагодарить Арта за существенный вклад в работу Gap Inc. за 15 лет его карьеры в компании. С тех пор, как Арт занял пост генерального директора, мы добились прогресса, инвестировав в различные инновации, такие как расширение омниканального клиентского опыта и развитие наших цифровых возможностей». Эксперты отмечают, что компания действительно чувствует себя вполне уверенно на рынке: в прошлом году ее товарооборот составил 16,6 млрд долларов.