Холдинг Inditex наращивает прибыль

Изучив финансовый отчет группы за период с февраля по ноябрь, аналитики пришли к выводу, что выручки компании растут за счет онлайн-продаж.

Компания Inditex опубликовала свежий отчет от финансовой деятельности в феврале-октябре 2019 года. Аналитики изучили новые данные и объявили, что за этот период прибыль группы выросла на 7,5% в годовом исчислении, достигнув 19,8 млрд евро. При этом чистая прибыль Inditex выросла на 12%, до чуть более 2,7 млрд евро. Эксперты из Bloomberg подчеркивают, что такой уверенный рост продаж связан с активным развитием онлайн-торговли: сегодня продукция брендов группы представлена в интернет-магазинах более чем 200 стран.