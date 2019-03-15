Холдинг Inditex отметил замедление роста

Испанская компания Inditex, владеющая марками Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho и Uterque, показала самый низкий рост прибыли за последние пять лет.

Последние финансовые отчеты группы Inditex говорят, что компания переживает спад. За последний год стоимость акций компании упала на 6,1%, что повело к снижению прибыли на 12%. Операционный доход холдинга увеличился всего лишь на 1% и составил 4,36 млрд евро, что заметно ниже ожиданий финансовых аналитиков. В связи с замедлением роста Inditex пришлось сократить капитальные расходы, что, по мнению экспертов, говорит о не лучших временах для компаний-гигантов. В качестве выхода из ситуации концерн намерен к 2020 году запустить онлайн-продажи своих брендов по всему миру.