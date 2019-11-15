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Артем Кузелев

Холдинг Inditex займется улучшением условий труда сотрудников

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  • 15 Ноября 201914:54

Компания, владеющая марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterque и другими, прислушалась к жалобам работников.

Испанская компания-гигант Inditex наконец-то решила заняться условиями труда своих сотрудников. Холдинг заключил соглашение с глобальной федерацией профсоюзов IndustriALL, чтобы совместно решить существующие проблемы. Председатель Inditex Пабло Исла подчеркнул, что соглашение может изменить швейную промышленность в целом. Вероятно, на такое развитие событий повлияли неоднократные жалобы работников Inditex на невыносимые условия работы, в том числе и низкие зарплаты.

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