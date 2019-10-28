Холдинг Kering отметил рост продаж

В новом финансовом отчете люксового концерна зафиксировано увеличение выручки более чем на 14%.

Согласно документу, в третьем квартале 2019 годв продажи холдинга Kering увеличились на 14,2%. Главным драйвером роста стал итальянский дом Gucci, которые продолжает расти даже быстрее прогнозов аналитиков. В третьем квартале 2019-го выручка Gucci увеличилась почти на 11%, что на 3% больше ожиданий экспертов. Подводя итоги отчетного периода, Франсуа-Анри Пино отметил: «Мы пережили еще один успешный квартал, все наши сегменты внесли значительный вклад в рост прибыли». При этом бизнесмен отметил, что прогресс одинаково ощущается во всех марках корпорации.