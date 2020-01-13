Вход
ADV



Интересно
Kering (30)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Холдинг Kering поддержит борьбу с пожарами в Австралии

  • 76
  • 0
  • 13 Января 202011:10
Сюжеты: Kering

Кроме перечисления средств, люксовый конгломерат примет участие в восстановлении лесов и биоразнообразия континента.

С начала осени в Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары, которые наносят непоправимый урон местной экологии. На данный момент от огня погибли более миллиарда животных, а также люди. В компании Kering решили поддержать борьбу с катастрофой и объявили, что марки Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux перечислят на это более полумиллиона долларов. Средства отправятся на поддержку пострадавшего от огня населения. В дальнейшем в холдинге пообещали помочь стране в реализации программ по восстановлению лесов и биоразнообразия.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru