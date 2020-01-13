Холдинг Kering поддержит борьбу с пожарами в Австралии

Кроме перечисления средств, люксовый конгломерат примет участие в восстановлении лесов и биоразнообразия континента.

С начала осени в Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары, которые наносят непоправимый урон местной экологии. На данный момент от огня погибли более миллиарда животных, а также люди. В компании Kering решили поддержать борьбу с катастрофой и объявили, что марки Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux перечислят на это более полумиллиона долларов. Средства отправятся на поддержку пострадавшего от огня населения. В дальнейшем в холдинге пообещали помочь стране в реализации программ по восстановлению лесов и биоразнообразия.