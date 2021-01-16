Холдинг Kering поможет отреставрировать Палаццо Веккьо во Флоренции

Конгломерат направит финансирование на капитальный ремонт внетреннего дворика дворца, в котором также располагается городская ратуша. Реставрационные работы затронут систему освещения здания, оформленного в 1453 году архитектором Микелоццо ди Бартоломео и преображенного в XVI веке художником Джорджо Вазари.

«Ровно год назад, когда я был награжден Fiorino d’Oro, я по-новому осознал то, что Флоренция и Тоскана имеют особое значение и для меня, и для группы. Именно поэтому мы и захотели помочь городу в нынешние трудные времена, сделав так, чтобы одно из сокровищ Палаццо Веккьо – символ Флоренции, часть культурного наследия города и одна из граней его художественного великолепия – стало еще блистательнее», – рассказал председатель совета правления и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино.