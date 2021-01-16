Вход
ADV



Интересно
Kering (42)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Холдинг Kering поможет отреставрировать Палаццо Веккьо во Флоренции

  • 96
  • 0
  • 16 Января 202112:44
Сюжеты: Kering

Конгломерат направит финансирование на капитальный ремонт внетреннего дворика дворца, в котором также располагается городская ратуша. Реставрационные работы затронут систему освещения здания, оформленного в 1453 году архитектором Микелоццо ди Бартоломео и преображенного в XVI веке художником Джорджо Вазари.

«Ровно год назад, когда я был награжден Fiorino d’Oro, я по-новому осознал то, что Флоренция и Тоскана имеют особое значение и для меня, и для группы. Именно поэтому мы и захотели помочь городу в нынешние трудные времена, сделав так, чтобы одно из сокровищ Палаццо Веккьо – символ Флоренции, часть культурного наследия города и одна из граней его художественного великолепия – стало еще блистательнее», – рассказал председатель совета правления и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru