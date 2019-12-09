Холдинг Kering приобретет марку Moncler?

По сообщению агентства Bloomberg, люксовый конгломерат Kering ведет предварительные переговоры с брендом Moncler на предмет приобретения марки.

Источники агентства говорят, что переговоры уже ведутся, однако ни в Kering, ни в Moncler слух никак не прокомментировали. Сообщается, что на данный момент рыночная стоимость компании Moncler Spa составляет около 10 миллиардов евро, и стоимость ее акций стремительно растет. У марки работает 220 магазинов по всему миру, с января по сентябрь 2019-го выручка бренда составила 995 миллионов евро.