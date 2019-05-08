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Каннский кинофестиваль (86)
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Артем Кузелев

Холдинг Kering продлил сотрудничество с Каннским фестивалем

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  • 08 Мая 201917:34
Сюжеты: Каннский кинофестиваль, Kering

Коллаборация продолжит поддерживать женщин, занятых в киноиндустрии.

В течение последующих пяти лет фэшн-гигант Kering и организаторы Каннского кинофестиваля будут работать над программой Women in Motion. Инициатива призвана поддержать женщин, занятых в киноиндустрии. К коллаборации также присоединилась профессор Университета Южной Калифорнии и основательница центра по поддержке разнообразия в индустрии развлечений Стейси Л. Смит. О новом сотрудничестве она сказала в интервью: «Вместе мы можем привлечь заинтересованные стороны и разработать программу долговременных изменений в отрасли».

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