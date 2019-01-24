Холдинг Kering – самый экологичный в индустрии

Модный гигант занял второе место в рейтинге самых экологичных корпораций мира.

На экономическом форуме в Давосе канадская компания Corporate Knights представила свой очередной список Global 100. По традиции в рейтинг попали крупнейшие корпорации мира, добившиеся весомых успехов в устойчивом развитии. Лидером в этом году стала стал датский производитель пищевых и других химических агентов Chr. Hansen Holding A/S.

Однако настоящим сюрпризом для всех участников форума стало второе место. На этой строчке рейтинга расположился модный гигант Kering. Эксперты отдельно отметили, что всего за год компания смогла подняться на эту позицию с 47 места! Также было подчеркнуто, что к 2025 году Kering планирует уменьшить свое влияние на окружающую среду еще на 40%.