Холдинг Kering станет более экологичным

Люксовый конгломерат объявил о запуске лаборатории устойчивого развития, которая расположится в Тоскане.

Новый экологичный проект Kering получил название The Test & Innovation Laboratory. Его эксперты будут проверять качество и экологичность используемых марками конгломерата материалов и выпускаемой продукции. Лаборатория расположится в городе Прато региона Тоскана, где находится большая часть производств Kering. Кроме того, проект будет предоставлять свои услуги сторонним организациям.