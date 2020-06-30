Вход
ADV



Интересно
Kering (38)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Холдинг Kering станет более экологичным

  • 182
  • 0
  • 30 Июня 202012:20
Сюжеты: Kering

Люксовый конгломерат объявил о запуске лаборатории устойчивого развития, которая расположится в Тоскане.

Новый экологичный проект Kering получил название The Test & Innovation Laboratory. Его эксперты будут проверять качество и экологичность используемых марками конгломерата материалов и выпускаемой продукции. Лаборатория расположится в городе Прато региона Тоскана, где находится большая часть производств Kering. Кроме того, проект будет предоставлять свои услуги сторонним организациям.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru