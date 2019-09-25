Холдинг Kering станет полностью углеродно-нейтральным

Владелец компании Kering Франсуа-Анри Пино заявил, что холдинг намерен стать более экологичной.

В интервью изданию WWD бизнесмен подчеркнул: «Когда речь идет об изменениях климата, мы больше не можем откладывать реальные действия. Нам всем необходимо взяться за работу и отчитаться о выбросах парниковых газов, которые мы производим. Хотя мы сосредоточены на предотвращении и сокращении выбросов парниковых газов для достижения нашей цели по улучшению глобальной экологической обстановки, мы также будем компенсировать все наши оставшиеся выбросы и поддерживать сохранение жизненно важных лесов и биоразнообразия во всем мире».

В планах Kering сократить к 2025 году объемы выбросов парниковых газов на 50% и стать полностью углеродно-нейтральной компанией. Изменения затронут все цепочки поставок холдинга.