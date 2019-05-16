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Артем Кузелев

Холдинг Kering установил возрастной ценз для моделей

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  • 16 Мая 201921:57
Сюжеты: Kering

Уже со следующего года все бренды люксового конгломерата будут сотрудничать лишь с моделями, достигшими 18 лет.

Компания Kering, которой принадлежат такие именитые дома, как Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и другие бренды, установила возрастные ограничения для моделей. Теперь, чтобы принять участие в дефиле принадлежащих холдингу марок или рекламных съемках, манекенщица должна предъявить документ о том, что ей исполнилось 18 лет. Нововведение вступит в силу с 2020 года и коснется всех недетских брендов и линий конгломерата. Подчеркивается также, что Kering, уже два года не сотрудничает с моделями младше 16 лет.

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