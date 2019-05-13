Холдинг Kering выплатит налоговые долги Gucci

Владелец итальянского дома моды урегулирует конфликт марки с налоговой службой Италии.

Год назад у дома Gucci возник конфликт с налоговой службой Италии, которая утверждала, что марка сильно задерживает выплаты налогов за 2017 год. Налоговики обвинили Gucci в использовании дочерней компании Luxury Goods International SA для снижения размера выплат. По предварительным оценкам, итальянский дом задолжал казне 1,25 миллиарда евро. На днях стало известно, что конгломерат Kering, которому бренд Gucci принес в 2018 году 60% общей прибыли, выплатит все долги компании.