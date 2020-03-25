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Артем Кузелев

Холдинг Kering закрывает магазины в Северной Америке

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  • 25 Марта 202015:46
Сюжеты: Kering

Люксовая группа объявила о закрытии торговых точек своих брендов на территории США и Канаде.

В группе компаний Kering сообщили о закрытии магазинов в связи с распространением коронавируса. Меры затронут торговые точки таких марок, как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato. Закрыты будут американские и канадские магазины. По первоначальным планам, карантин продлится две недели.

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