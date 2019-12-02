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Артем Кузелев

Холдинг Kering запустил образовательный проект

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  • 02 Декабря 201911:24
Сюжеты: Kering

Новая программа люксового конгломерата сосредоточится вокруг устойчивого развития.

Во Французском институте моды начнет работу новая образовательная программа по устойчивому развитию. Проект будет реализовываться при поддержке конгломерата Kering и станет в будущем исследовательским учебным центром, включающим все аспекты устойчивости и корпоративной социальной ответственности. Кроме того, в рамках курса будут изучаться возможности развития экологичной моды. Во главе программы встанет профессор Андре-Анн Лемье, специализирующийся на промышленной инженерии.

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