Холдинг Kering запустил образовательный проект

Новая программа люксового конгломерата сосредоточится вокруг устойчивого развития.

Во Французском институте моды начнет работу новая образовательная программа по устойчивому развитию. Проект будет реализовываться при поддержке конгломерата Kering и станет в будущем исследовательским учебным центром, включающим все аспекты устойчивости и корпоративной социальной ответственности. Кроме того, в рамках курса будут изучаться возможности развития экологичной моды. Во главе программы встанет профессор Андре-Анн Лемье, специализирующийся на промышленной инженерии.