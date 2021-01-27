Холдинг LVMH изменит ассортимент изделий Tiffany

Закрыв сделку по покупке ювелирный дом Tiffany стоимостью 15,8 млрд долларов, в холдинге LVMH сообщили об изменениях, которые ждут американскую компанию в ближайшее время. Глава конгломерата и самый богатый человек во Франции Бернар Арно планирует пересмотреть ассортимент Tiffany, сместив фокус с серебряных кулонов и колец на изделия из золота и драгоценных камней, чтобы создать «ауру эксклюзивности».

Известно, что серебряные украшения давали марке высокую валовую прибыль и привлекали более молодую и небогатую клиентуру. Цены на такие изделия Tiffany начинаются от 150 долларов. Однако соответствовать уровню LVMH бренд сможет, лишь выпуская больше товаров стоимостью от 100 тысяч долларов. Эксперты говорят, что таким образом французский гигант рискует потерять лояльную аудиторию, однако в долгосрочной перспективе переориентация на более дорогой сегмент принесет компании больше выгоды.

Известно, что, кроме линейки товаров, в LVMH намерены пересмотреть оформление магазинов Tiffany. Также будут расширены торговые сети марки на территории Европы и Азии.