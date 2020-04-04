Холдинг LVMH начал выпуск санитайзеров

Люксовый конгломерат объявил о переводе парфюмерного производства на выпуск дезинфицирующих средств.

С середины марта три парфюмерные фабрики концерна LVMH, расположенные во Франции, перевели производство на выпуск санитайзеров – дезинфицирующих средств для кожи. Решение было принято руководством холдинга из-за острой нехватки соответствующих продуктов в магазинах. В официальном релизе LVMH сообщается, что выпущенный на фабриках компании гель будет безвозмездно передан властям Франции для распространения в больницах Парижа и других городов.

За первую неделю такой работы LVMH выпустил 12 тонн дезинфицирующих средств, затем производственные мощности были увеличены.