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Артем Кузелев

Холдинг LVMH начал выпуск санитайзеров

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  • 04 Апреля 202017:54
Сюжеты: LVMH, Косметика и парфюмерия

Люксовый конгломерат объявил о переводе парфюмерного производства на выпуск дезинфицирующих средств.

С середины марта три парфюмерные фабрики концерна LVMH, расположенные во Франции, перевели производство на выпуск санитайзеров – дезинфицирующих средств для кожи. Решение было принято руководством холдинга из-за острой нехватки соответствующих продуктов в магазинах. В официальном релизе LVMH сообщается, что выпущенный на фабриках компании гель будет безвозмездно передан властям Франции для распространения в больницах Парижа и других городов.

За первую неделю такой работы LVMH выпустил 12 тонн дезинфицирующих средств, затем производственные мощности были увеличены.

 
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