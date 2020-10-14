Холдинг LVMH направил пять миллионов евро на изучение Covid-19

Новой благотворительной инициативой французского люксового конгломерата стали исследования коронавируса.

Институт Пастера в Лилле, Франция, в скором времени начнет тестовые испытания нового лекарства от коронавирусной инфекции. В институте отмечают, что исследователи создали молекулу, которая особенно эффективна против вируса. Именно этот институт получил пожертвования от люксового концерна. Председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно подчеркнул: «Я горжусь этим открытием, сделанным исследовательскими группами на севере, в регионе, откуда я родом, и очень надеюсь, что их работа в скором времени увенчается успехом».