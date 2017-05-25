Холдинг LVMH назван самым привлекательным работодателем

В результате исследования социальной сети LinkedIn люксовый гигант был назван самым желанным работодателем на территории Франции.

Французская группа компаний сегмента люкс в очередной раз получила титул самого привлекательного работодателя во Франции. Впервые социальная сеть LinkedIn, объединяющая профессионалов из разных деловых областей по всему миру, назвала так LVMH в прошлом году. Новое исследование говорит, что с тех пор ситуация не изменилась. По данным сети, которая учитывает число нанятых сотрудников, текучку кадров, количество упоминаний и другие факторы, холдинг вновь показал себя с самой положительной стороны. Следом за гигантом в рейтинге выстроились такие компании, как Chanel, Richemont и Hermes.