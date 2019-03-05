Холдинг LVMH откроет собственный отель в Лондоне

Люксовая гостиница, кроме традиционных номеров, предложит гостям услуги спа-салона, ресторана и бутика дома Celine.

Руководство конгломерата LVMH поделилось планами на открытие роскошного отеля. Гостиница появится в лондонском районе Мейфэр в одном из зданий на Графтон-стрит. В отреставрированном доме будут представлены номера для отдыха постояльцев, а также ресторан, спа-салон и новый флагман марки Celine. В заявлении Бернар Арно подчеркнул, что в будущем холдинг будет делать ставку не на люксовые товары, а на услуги.