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Артем Кузелев

Холдинг LVMH открыл прием заявок на свой конкурс

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  • 20 Декабря 201816:08
Сюжеты: LVMH

На днях организаторы конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize начали принимать заявки от участников будущего года.

Стартовал прием заявок на участие в шестом ежегодном конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize. Заявить о себе может любой дизайнер планеты, но подать документы необходимо до 4 февраля 2019 года. На этот раз победитель получит 300 000 евро, которые сможет потратить на развитие собственного бренда, а также год бизнес-консалтинга от сотрудников холдинга.

В этом году в конкурсе участвовали 1300 дизайнеров из 90 стран мира. Победу одержал японец Масаюки Ино.

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