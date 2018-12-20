Холдинг LVMH открыл прием заявок на свой конкурс

На днях организаторы конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize начали принимать заявки от участников будущего года.

Стартовал прием заявок на участие в шестом ежегодном конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize. Заявить о себе может любой дизайнер планеты, но подать документы необходимо до 4 февраля 2019 года. На этот раз победитель получит 300 000 евро, которые сможет потратить на развитие собственного бренда, а также год бизнес-консалтинга от сотрудников холдинга.

В этом году в конкурсе участвовали 1300 дизайнеров из 90 стран мира. Победу одержал японец Масаюки Ино.