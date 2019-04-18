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Артем Кузелев

Холдинг LVMH отметил рост продаж

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  • 18 Апреля 201909:36
Сюжеты: LVMH

Экономисты говорят, что это связано с сотрудничеством концерна с молодыми дизайнерами.

Люксовый конгломерат LVMH отчитался о продажах в первом квартале текущего года. Согласно отчетам, продажи холдинга пошли вверх и выросли на 15%. Основное увеличение связано с такими домами, как Louis Vuitton, Dior и Berluti. Именно в эти бренды в прошлом году пришли новые и молодые креативные директора. Эксперты отмечают, что дебюты Вирджила Абло, Кима Джонса и Криса ван Аша стали в компании мегауспешными. 

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