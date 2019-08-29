Холдинг LVMH поддержит борьбу с пожарами в лесах Амазонки

Французский люксовый конгломерат собирается пожертвовать 10 млн евро на ликвидацию лесных пожаров на Амазонке.

Многие западные звезды кино и шоу-бизнеса выступили в поддержку борьбы с пожарами в лесах Амазонки. На днях экологическая организация Леонардо Ди Каприо выделила деньги на ликвидацию очагов возгорания в Южной Америке. Вслед за фондом Earth Alliance о намерении поддержать важное дело заявило руководство концерна LVMH. Компания пожертвует 10 млн евро на борьбу с пожарами.

Член правления концерна Ян Артюс-Бертран отметил: «Защита окружающей среды – это не только слова или подписание деклараций, она также требует принятия конкретных коллективных мер в случае возникновения опасности, предоставления ресурсов местным специалистам и совместной работы по спасению нашей планеты. Я горжусь тем, что LVMH участвует в этом, и надеюсь, что многие другие последуют нашему примеру».