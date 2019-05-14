Холдинг LVMH поддержит экопроект ЮНЕСКО

Люксовый конгломерат объединился с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, чтобы защитить биоразнообразие.
Согласно новому контракту, в течение ближайших пяти лет компания LVMH и ЮНЕСКО будут совместно развивать программу «Человек и биосфера». Этот проект существует с 1971 года и поддерживает налаживание взаимоотношений между человеком и окружающей средой, а также призван сохранить биологическое разнообразие планеты. Холдинг LVMH поддержит программу финансово, кроме того, его представители будут присутствовать на международных конференциях, посвященных описанным проблемам.
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