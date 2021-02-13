Холдинг LVMH поставил работу марки Fenty на паузу

В парижском люксовом конгломерате сообщили о временном закрытии бренда Fenty, основанного Рианной. С начала года марка перестала обновлять Instagram-аккаунт, а последняя коллекция Fenty вышла в ноябре 2020 года. Известно, что интернет-магазин Fenty.com отключится в ближайшие дни.

«Рианна и LVMH совместно приняли решение заморозить выпуск коллекций одежды в Европе в ожидании лучших условий для этого», – сообщили представители холдинга изданию WWD. Кроме того, сайт отметил, что парижская штаб-квартира марки пока что продолжит работу, но с сокращенным штатом сотрудников, которые займутся закрытием текущих дел компании.

При этом в LVMH сообщают, что работа марок Fenty Beauty, Fenty Skin и Savage x Fenty продолжится.