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Артем Кузелев

Холдинг LVMH поставил работу марки Fenty на паузу

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  • 13 Февраля 202112:33
Сюжеты: LVMH

В парижском люксовом конгломерате сообщили о временном закрытии бренда Fenty, основанного Рианной. С начала года марка перестала обновлять Instagram-аккаунт, а последняя коллекция Fenty вышла в ноябре 2020 года. Известно, что интернет-магазин Fenty.com отключится в ближайшие дни.

«Рианна и LVMH совместно приняли решение заморозить выпуск коллекций одежды в Европе в ожидании лучших условий для этого», – сообщили представители холдинга изданию WWD. Кроме того, сайт отметил, что парижская штаб-квартира марки пока что продолжит работу, но с сокращенным штатом сотрудников, которые займутся закрытием текущих дел компании.

При этом в LVMH сообщают, что работа марок Fenty Beauty, Fenty Skin и Savage x Fenty продолжится.

 
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