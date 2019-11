Холдинг LVMH повысил сумму и выкупил Tiffany & Co.

Люксовый конгломерат приобрел ювелирный дом, значительно увеличив предложение.

Издание The Business of Fashion сообщило, что сторонам в итоге удалось прийти к соглашению. Однако холдингу LVMH пришлось поднять ранее предлагаемую цену в 14,5 млрд долларов до 16,2 млрд. В итоге приобретение ювелирного дома Tiffany & Co. стало крупнейшей в истории конгломерата сделкой после покупки Christian Dior в 2017 году за 7 млрд долларов.