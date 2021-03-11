Холдинг LVMH проведет на этой неделе виртуальную торговую ярмарку

Шестая ежегодная торговая ярмарка Village des Métiers d'Excellence, организуемая конгломератом LVMH, пройдет в цифровом формате 12 марта 2021 года. Мероприятие направлено ​​на продвижение программ работы, обучения и ученичества в творческих, ремесленных и розничных профессиях.

В рамках Village des Métiers d'Excellence студенты получают возможность открыть для себя более 30 профессий в различных марках, входящих в состав LVMH, и подать заявки на заключение более 400 контрактов на работу или учебу, предлагаемых на осень 2021 года.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдут специальные сессии, посвященные карьере в дизайне, разработке косметики, моде, создании кожаных аксессуаров, ювелирных изделий и виноделии. Вебинары проведут менеджеры по персоналу, профессионалы LVMH в этих областях и специалисты из школ-партнеров. Виртуальное мероприятие также предоставит возможность поучаствовать в живых дискуссиях с нынешними учениками, наставниками и рекрутерами LVMH, а также экспертами из школ-партнеров и университетов.