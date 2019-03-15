Холдинг LVMH собирается подать Emilio Pucci?

По неофициальной информации, концерн LVMH подыскивает покупателя для флорентийского дома.

Люксовый дом моды Emilio Pucci уже два года работает без креативного директора, коллекциями марки занимается команда дизайнеров. Ситуация очевидно противоречит долговременным планам холдинга LVMH, который в данный момент владеет флорентийской маркой. Ранее президента концерна Бернар Арно заявлял, что компания намерена развивать бренд, однако последний креативный директор Pucci Массимо Джорджетти покинул свой пост в апреле 2017 года. В настоящее время у дома нет даже генерального директора.

Естественно, такое положение дел породило слухи о том, что LVMH подыскивает для бренда покупателя. Эту информацию подтверждают источники близкие модному дому, но официально холдинг ее отрицает. Также руководство концерна не заявляет о поиске нового главы марки.