Холдинг LVMH учредил еще одну премию для молодых дизайнеров

Люксовый конгломерат объявил о запуске премии имени Карла Лагерфельда, первого обладателя которой объявят уже 4 сентября.

Компания LVMH учредила премию имени Карла Лагерфельда, которая станет специальным призом в рамках конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize. Первого победителя жюри назовет уже 4 сентября. Призер получит 300 000 евро и год наставничество от специалистов конгломерата. Представляя новую премию, Дельфина Арно сказала: «Карл Лагерфельд, который с 1965 года занимал пост креативного директора Fendi, был вовлечен в премию с момента ее основания. Он с самого начала поддерживал проект, передавая нам свой энтузиазм и свою энергию, делясь со всеми своим пониманием культуры и своей страстью к моде».