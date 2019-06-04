Холдинг PVH Corp. – главный благотворитель

В сети появилось новое исследование о том, сколько крупнейшие модные компании тратят на благотворительные инициативы.

Эксперты провели исследование, в результате которого был составлен рейтинг самых щедрых компаний модной индустрии. Лидером списка оказался американский холдинг PVH Corp., владеющий марками Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors и другими. Согласно предоставленной статистике, в 2017 году компания потратила на различные благотворительные инициативы 24 млн долларов, что равняется 3,8% от годовой прибыли.