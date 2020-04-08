Холдинги LVMH и Kering отказались от государственной поддержки

После негативной реакции многих СМИ люксовые компании-гиганты объявили о том, что отозвали заявления на финансовую помощь.

Ранее правительства ряда европейский государств разработали программы поддержки бизнеса и населения из-за урона, который наносит пандемия коронавируса. Как многие другие компании, французские корпорации LVMH и Kering подали заявления на финансовую помощь, однако после критики в СМИ отозвали документы. Негативная реакция была вызвана тем, что, по мнению общественности, в поддержке со стороны государства нуждаются более уязвимые компании. Ранее от поддержки отказались модные дома Chanel и Hermes.